Бухгалтеров научат вытаскивать бизнес из финансового кризиса: записывайтесь на бесплатный практикум

Научитесь работать с убытками, долгами и расходами бизнеса так виртуозно, что руководство будет носить вас на руках!
На финансовом практикуме 18 мая разберем:
чем отличается внешний кризис от внутреннего;
как зависит тип антикризисного менеджмента от причин, которые вызвали кризис;
пример действий конкретной компании в рамках антикризисного менеджмента;
что такое permacrisis и как он меняет управление бизнесом;
какие факторы влияют на выбор антикризисных инструментов;
практические инструменты антикризисного менеджмента: управление операционными рисками на уровне запасов, долгов и расходов.
Спикер — просто огонь! Наталья Удалова — ex-финансовый директор Бургер Кинга и Дикси, основатель проекта FinAnswers, автор программ по основам финансового менеджмента для собственников и руководителей компаний, курса по повышению квалификации «Школа финансовых менеджеров».
Расскажет про самые важные инструменты выхода из финансового кризиса и даст практические ответы на ваши вопросы.
Встречаемся 18 мая в 15.00 онлайн. Вот ссылочка, чтобы записаться.
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