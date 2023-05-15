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Ведение бизнеса

Бухгалтеров научат вытаскивать бизнес из финансового кризиса: записывайтесь на бесплатный практикум

«Где деньги, Лебовски?» Если шеф задаст вам вопросы в таком роде, то вы точно будете знать, что ему ответить.
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Научитесь работать с убытками, долгами и расходами бизнеса так виртуозно, что руководство будет носить вас на руках!

На финансовом практикуме 18 мая разберем:

  • чем отличается внешний кризис от внутреннего;

  • как зависит тип антикризисного менеджмента от причин, которые вызвали кризис;

  • пример действий конкретной компании в рамках антикризисного менеджмента;

  • что такое permacrisis и как он меняет управление бизнесом;

  • какие факторы влияют на выбор антикризисных инструментов;

  • практические инструменты антикризисного менеджмента: управление операционными рисками на уровне запасов, долгов и расходов.

Спикер — просто огонь! Наталья Удалова — ex-финансовый директор Бургер Кинга и Дикси, основатель проекта FinAnswers, автор программ по основам финансового менеджмента для собственников и руководителей компаний, курса по повышению квалификации «Школа финансовых менеджеров».

Расскажет про самые важные инструменты выхода из финансового кризиса и даст практические ответы на ваши вопросы.

Встречаемся 18 мая в 15.00 онлайн. Вот ссылочка, чтобы записаться.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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