Бухгалтеров научат вытаскивать бизнес из финансового кризиса: записывайтесь на бесплатный практикум

«Где деньги, Лебовски?» Если шеф задаст вам вопросы в таком роде, то вы точно будете знать, что ему ответить.

Научитесь работать с убытками, долгами и расходами бизнеса так виртуозно, что руководство будет носить вас на руках!

На финансовом практикуме 18 мая разберем:

чем отличается внешний кризис от внутреннего;

как зависит тип антикризисного менеджмента от причин, которые вызвали кризис;

пример действий конкретной компании в рамках антикризисного менеджмента;

что такое permacrisis и как он меняет управление бизнесом;

какие факторы влияют на выбор антикризисных инструментов;

практические инструменты антикризисного менеджмента: управление операционными рисками на уровне запасов, долгов и расходов.

Спикер — просто огонь! Наталья Удалова — ex-финансовый директор Бургер Кинга и Дикси, основатель проекта FinAnswers, автор программ по основам финансового менеджмента для собственников и руководителей компаний, курса по повышению квалификации «Школа финансовых менеджеров».

Расскажет про самые важные инструменты выхода из финансового кризиса и даст практические ответы на ваши вопросы.

Встречаемся 18 мая в 15.00 онлайн. Вот ссылочка, чтобы записаться.