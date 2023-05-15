МТС-банк предлагает клиентам скидку вместо кэшбека

Покупатели могут каждый день получать скидку 1-3% в момент покупки, тогда как кэшбек начисляется только в конце месяца. За счет скидок МТС-банк собирается нарастить клиентскую базу.

В МТС-банке появится новая программа лояльности. Клиентам предложат карту «Мир Продвинутая», где вместо начисления кэшбека в конце месяца будет ежедневная скидка на товары во всех магазинах. Об этом пишет «Коммерсант».

По новой карте от МТС-банка покупатели в интернет-магазинах сэкономят 3%, а в розничных – 1%. Объем скидок ограничен 10 тыс. рублей.

Такие условия будут действовать без ограничений два месяца. Чтобы продолжать ими пользоваться, нужно совершать не меньше 25 покупок в месяц и оплачивать их картой.

«Клиент в момент оплаты получает выгоду и сразу знает какую - не нужно отслеживать выплату кэшбэка отдельно и разбираться с тем, почему именно такая сумма упала на карту или бонусный счет», - сообщил директор направления «Дебетовые карты» МТС-банка Григорий Мирзоян.

Такое предложение может понравится клиентам за счет новизны. К тому же скидка более понятна, чем кэшбек. Покупателям не всегда удается правильно рассчитать, сколько им вернется за конкретную покупку. Тогда как скидка предоставляется сразу.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что размер скидки от 1% до 3% – это не что-то уникальное.

Новое предложение МТС-банка не вытеснит с рынка кэшбек, поскольку у скидочной карты пока что нет явных экономических преимуществ.

Сейчас у ФНС не возникает вопросов по программах кэшбека, но они могут появиться, если банк начнет делать скидку. Это можно трактовать как подарок, с которого нужно платить налоги. Так считает вице-президент Ассоциации банков Алексей Войлуков.