❗️До 1 июня нужно отчитаться о зарубежных счетах и электронных кошельках

Отчет не понадобится тем, кто жил за границей в общей сложности больше 183 дней. А также если в 2022 году иностранный электронный кошелек пополняли менее чем на 600 тыс. рублей.

Резиденты РФ должны до 1 июня 2023 года предоставить в налоговую отчеты за 2022 год по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам. Об этом сообщается на сайте ФНС.

Отчет можно подать в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или в бумажном виде как лично, так и заказным письмом. Форма отчета размещена также на сайте ФНС России в разделе «Валютный контроль».

Тем, кто в 2022 году проживал за границей в совокупности больше 183 дней, представлять отчет не нужно.

Если за 2022 год на иностранный электронный кошелек было зачислено меньше суммы, эквивалентной 600 тыс. рублей, то отчет тоже не потребуется.

Для мобилизованных продлили срок сдачи отчетности. Они могут отчитаться в течение трех месяцев после увольнения с военной службы.