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Кредитование

Созаемщики смогут брать кредитные каникулы на постоянной основе

За кредитными каникулами можно обратиться один раз по одному потребительскому кредиту. Как только задолженность будет погашена, клиент сможет взять еще один кредит и запросить послабления уже на него.
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В Госдуме готовится ко второму чтению законопроект, который предоставит право созаемщикам обращаться за кредитными каникулами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка Михаила Мамуту.

Клиенты банков с потребительским кредитом смогут один раз уйти на каникулы в случае сложной жизненной ситуации.

После того, как реструктуризированный кредит будет выплачен, заемщик сможет еще раз взять новый кредит и также рассчитывать на послабления от банка.

Право на кредитные каникулы будет и у заемщиков, которые несут субсидиарную ответственность, если к ним обратился кредитор.

Законопроект собираются принять уже в эту сессию.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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