Созаемщики смогут брать кредитные каникулы на постоянной основе

За кредитными каникулами можно обратиться один раз по одному потребительскому кредиту. Как только задолженность будет погашена, клиент сможет взять еще один кредит и запросить послабления уже на него.

В Госдуме готовится ко второму чтению законопроект, который предоставит право созаемщикам обращаться за кредитными каникулами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка Михаила Мамуту.

Клиенты банков с потребительским кредитом смогут один раз уйти на каникулы в случае сложной жизненной ситуации.

После того, как реструктуризированный кредит будет выплачен, заемщик сможет еще раз взять новый кредит и также рассчитывать на послабления от банка.

Право на кредитные каникулы будет и у заемщиков, которые несут субсидиарную ответственность, если к ним обратился кредитор.

Законопроект собираются принять уже в эту сессию.