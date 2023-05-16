Созаемщики смогут брать кредитные каникулы на постоянной основе

В Госдуме готовится ко второму чтению законопроект, который предоставит право созаемщикам обращаться за кредитными каникулами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка Михаила Мамуту.
Клиенты банков с потребительским кредитом смогут один раз уйти на каникулы в случае сложной жизненной ситуации.
После того, как реструктуризированный кредит будет выплачен, заемщик сможет еще раз взять новый кредит и также рассчитывать на послабления от банка.
Право на кредитные каникулы будет и у заемщиков, которые несут субсидиарную ответственность, если к ним обратился кредитор.
Законопроект собираются принять уже в эту сессию.
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