Инвесторы спасли заблокированные активы на сумму около 3 трлн рублей

Отечественные инвесторы смогли восстановить свои заблокированные активы на сумму, близкую к 3 трлн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

— Было сделано немало, чтобы нашим инвесторам вернуть их права – это и автоматическая принудительная концентрация депозитарных расписок, и принудительный перевод учета прав в российскую инфраструктуру, и замещающие облигации, — рассказала Набиуллина.

На СБП бирже посчитали, что сделок с иностранными ценными бумагами стало на 69% меньше.

Торги снизились после ограничений ЕС, которые привели к блокировке активов СПБ банка и его клиентов. Кроме того, Центробанк перестал допускать неквалифицированных инвесторов к сделкам с ценными бумагами компаний из недружественных государств.