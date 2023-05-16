Сбер будет сдавать банкоматы в аренду

Банк запустил собственное программное обеспечение InterSphere для управления устройствами самообслуживания. Банкоматы с софтом от Сбера будут предоставлять в аренду.

Сбербанк будет оказывать услуги по аренде банкоматов и управлению ими. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяну Галкину.

Также Сбер вывел на рынок собственное программное обеспечение InterSphere, которое проводит мониторинг и управляет банкоматами.

— На начальном этапе Сбер предоставит в аренду банкоматы из собственного парка устройств самообслуживания, при этом их изъятие из сети не предполагается и не отразится на собственных клиентах банка. Сбер предложит банкоматы-ресайклеры последних моделей с предустановленным InterSphere, — объяснила Татьяна Галкина.

Банковский софт InterSphere зарегистрирован в реестре отечественного ПО.

Программа полностью управляет банкоматами и работой с наличными средствами. Софт можно применять в системах электронных очередей, на кассах самообслуживания и в депозитных машинах.