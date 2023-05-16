Период охлаждения увеличат до 30 дней. За это время можно отказаться от страховок по кредитам

Клиенту вместо 14 дней дадут целых 30 дней, чтобы отказаться от дополнительных услуг, платить за которые он передумал. Недобросовестным банкам будет сложнее навязывать страховки.

Центробанк предложил увеличить «период охлаждения» для страховок и дополнительных услуг, которые оформил клиент банка во время получения кредита. Об этом в интервью «Известиям» сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.

«То есть на следующий день после получения кредита человек получает уведомление о приобретенных услугах и у него есть еще 29 дней для того, чтобы отказаться от них», - сообщил Михаил Мамута.

Пока что «период охлаждения» составляет 14 дней. Однако ЦБ договорился с участниками рынка продлить этот срок.

После заключения кредитного договора у клиента будет 30 дней, чтобы отказаться от дополнительных услуг, которые ему навязали сотрудники банка или он передумал их приобретать.

Представитель ЦБ рассказал, как недобросовестные кредиторы заставили клиента купить флешку с советами по управлению автомобилем за 147 тыс. рублей.

Пункт о «периоде охлаждения» будет включен в законопроект по расчету полной стоимости кредита. Сейчас поправки ожидают второго чтения.