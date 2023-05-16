Период охлаждения увеличат до 30 дней. За это время можно отказаться от страховок по кредитам

Центробанк предложил увеличить «период охлаждения» для страховок и дополнительных услуг, которые оформил клиент банка во время получения кредита. Об этом в интервью «Известиям» сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.
«То есть на следующий день после получения кредита человек получает уведомление о приобретенных услугах и у него есть еще 29 дней для того, чтобы отказаться от них», - сообщил Михаил Мамута.
Пока что «период охлаждения» составляет 14 дней. Однако ЦБ договорился с участниками рынка продлить этот срок.
После заключения кредитного договора у клиента будет 30 дней, чтобы отказаться от дополнительных услуг, которые ему навязали сотрудники банка или он передумал их приобретать.
Представитель ЦБ рассказал, как недобросовестные кредиторы заставили клиента купить флешку с советами по управлению автомобилем за 147 тыс. рублей.
Пункт о «периоде охлаждения» будет включен в законопроект по расчету полной стоимости кредита. Сейчас поправки ожидают второго чтения.
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