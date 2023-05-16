Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Поиск работы бухгалтеров

Вакансии дня на «Клерке»: свежее из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
42

Каких специалистов ищут сегодня:

  • Бухгалтер

    Зарплата от 65000 ₽, Москва, Полная занятость

  • Бухгалтер

    Зарплата от 75000 ₽, Москва, Полная занятость

  • Бухгалтер

    Зарплата от 40000 до 55000 ₽, Санкт-Петербург, Частичная занятость

  • Бухгалтер

    Зарплата от 70000 ₽, Москва, Полная занятость

Следить за вакансиями удобно на сайте в разделе Клерк.Работа или в телеграм-канале Бух.Джоб

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ЗащитникБизнеса
    ЗащитникБизнеса
    Судебная практика по налоговым спорам

    Мужья блогеров — соучастники по налоговым преступлениям?!Формирования новой судебно-следственной практики

    Новая судебно-следственная практика по статье 198 УК. Продолжение истории с блогерами.

    Мужья блогеров — соучастники по налоговым преступлениям?!Формирования новой судебно-следственной практики
    25
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    ЕНС стал отображаться в личных кабинетах, но это не радует бухгалтеров. Журнал «Клерк.Премиум» № 17/2023

    Вдобавок ФНС уже активно рассылает требования. Чем дальше в лес, тем больше дров. Плюс наступает период отпусков, а это значит, что работы и вопросов у бухгалтеров только прибавится. Не хотите часами искать в интернете ответы? Поможет Клерк.Премиум.

    ЕНС стал отображаться в личных кабинетах, но это не радует бухгалтеров. Журнал «Клерк.Премиум» № 17/2023
    69
    Поиск работы бухгалтеров

    Вакансии дня на «Клерке»: свежее из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    42
    Логотип Вадим Петров
    Вадим Петров
    Налог на имущество организаций

    Всю недвижимость бизнеса хотят облагать налогом. Новые поправки в НК

    Налог на имущество организаций в отношении всех объектов, используемых в хозяйственной деятельности, нужно будет платить исходя из кадастровой стоимости. Соответствующие изменения планируют внести в Налоговый кодекс.

    Всю недвижимость бизнеса хотят облагать налогом. Новые поправки в НК
    90
    Логотип «Контур»
    «Контур»
    Индивидуальный предприниматель

    Как предпринимателю уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы в 2023 году

    Единый налоговый платеж окончательно вошел в жизнь налогоплательщиков. Вносить ЕНП обязаны и организации, и индивидуальные предприниматели. Из-за введения ЕНП поменялся и порядок расчетов с бюджетом. Теперь платить взносы и уменьшать спецрежимные налоги нужно по особым правилам.

    Как предпринимателю уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы в 2023 году
    1
    261
    Логотип «Контур»
    «Контур»
    Индивидуальный предприниматель

    Как индивидуальному предпринимателю уменьшить налог на ПСН в 2023 году

    Чтобы уменьшить налог на Патентной системе налогообложения (ПСН), нужно посчитать страховые взносы ИП за себя и за работников. Но с 2023 года введен единый налоговый платеж, и схема уменьшения налога на ПСН изменилась. Разбираемся в новых правилах.

    Как индивидуальному предпринимателю уменьшить налог на ПСН в 2023 году
    149
    Логотип AYShikhov
    AYShikhov
    Бюджетирование

    Что еще ждать бюджетникам от Минфина в этом году. Благими намерениями вымощена дорога...

    Благие намерения Минфина станут испытанием для руководителей, бухгалтеров и финансовых работников государственных и муниципальных учреждений. Рассмотрим, что запланировал Минфин, и что это значит.

    Что еще ждать бюджетникам от Минфина в этом году. Благими намерениями вымощена дорога...
    2
    53
    Читать еще