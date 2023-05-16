Минфин рассказал, как ИП быть с профессиональным вычетом по НДФЛ

Самое главное для таких расходов — чтобы они были обоснованными и документально подтвержденными.

Подробности Минфин объяснил в письме от 14.04.2023 № 03-04-05/33496.

Чиновники сослались на статью 221 НК, по которой сейчас считается профессиональный налоговый вычет.

Понимать порядок определения расходов для профвычета нужно следующим образом.

Расходы должны быть: обоснованными (то есть это экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме);

документально подтвержденными (это могут быть прямо подтверждающие бумаги или документы, косвенно подтверждающие расходы);

произведенными для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Кроме того, напомнил Минфин, состав расходов нужно определять в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налога на прибыль.

Если вы устали работать в найме и открыли ИП, чтобы пойти в аутсорс, это правило по профвычету вам точно нужно взять на заметку.

Научиться другим тонкостям работы на аутсорсинге лучше всего на курсе повышения квалификации Клерка. Там как раз стартует новый поток.

Вот ссылочка, чтобы узнать, как получить удостоверение о повышении квалификации и надежный путь к успешному аутсорсингу.