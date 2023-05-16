При торговле через маркетплейсы на УСН удержанное агентское вознаграждение тоже идет в доход

Если вы продаете свои товары через Wildberries или Ozon, то в доход по УСН надо включать не только с поступления на счет от этих маркетплейсов, но и агентское вознаграждение, которое они удерживают.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 05.05.2023 № СД-4-3/5762@.

Доходы не уменьшаются на сумму агентского вознаграждения, удерживаемого агентом из выручки, поступающей ему от покупателей товаров, а также на сумму неустоек (штрафов), удержанных агентом из выручки.

Также ФНС сообщила, что не возражает против того, чтобы торгующий через маркетплейсы бизнес применял УСН с объектом «доходы».

Применение УСН «доходы» не может рассматриваться налоговым органом в качестве неправомерных действий, говорится в письме.