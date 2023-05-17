Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Мошенничество

Центробанк выявил новый способ мошенничества

Если раньше мошенники притворялись инвестиционными компаниями, то теперь они выдают себя за представителей известных финорганизаций.
143

Часть мошеннических финансовых пирамид перестали работать под прикрытием инвестиционных компаний. Они начали представляться сотрудниками крупных финансовых организаций.

Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

«Мошенники используют новую схему, чтобы не вызвать подозрения, что что-то не так. При этом к самому процессу инвестирования они клиентов не допускают. Соответственно, их задача - попытаться сразу вытащить деньги, пока человек не начал разбираться, действительно ли они являются агентами финорганизации», - сообщил Валерий Лях.

Якобы представители финансовых организаций предлагают перевести деньги для пополнения торгового счета на карту физического лица.

Отчеты о псевдодоходах будут высылать на электронную почту, в мессенджер или сообщать по телефону.

Комментарии

2
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 50 минут назад

    Главный бухгалтер

    😁Здравствуйте! С вами говорит личный секретарь министра финансов Силуанова Антона Германовича. Ну и т.д. по схеме.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 44 минуты назад

      Главный бухгалтер

      😁Здравствуйте! С вами говорит личный секретарь министра финансов Силуанова Антона Германовича.

      добрый день, меня зовут Антон Германович! может быть Вы лично зайдёте?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Финансовый юрист
Финансовый юрист
Исполнительное производство

Уведомление о возбуждении исполнительного производства. Должник считается уведомленным, если судебный пристав направил постановление электронно?

Должник считается уведомленным, если постановление о возбуждении исполнительного производства, направленно по ЭДО? Разберемся в этом вопросе.

Уведомление о возбуждении исполнительного производства. Должник считается уведомленным, если судебный пристав направил постановление электронно?
18
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет для новичков: разбираемся с балансом, счетами, налогами и изучаем основы

В статье расскажем зачем нужен бухучет, главные моменты учета и как работать с налогами, особенно с НДС. И немного узнаете о спецрежимах: УСН И ПСН.

Бухгалтерский учет для новичков: разбираемся с балансом, счетами, налогами и изучаем основы
33,5 тыс.
Логотип noncoring2022
noncoring2022
Менеджмент

Нонкоринг: модный тренд или рабочий инструмент для бизнеса? И чем нонкоринг отличается от аутсорсинга

В статье разберем, что такое нонкоринг, как он работает, и кому действительно нужен. А также выясним, чем нонкоринг отличается от аутсорсинга.

Нонкоринг: модный тренд или рабочий инструмент для бизнеса? И чем нонкоринг отличается от аутсорсинга
30
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Пенсии

Обжаловать решение по пенсии станет проще. Для рассмотрения пенсионных споров создадут новую инстанцию

В Госдуме новый законопроект, предлагающий создать специальную комиссию, которая будет рассматривать жалобы граждан по пенсионным вопросам.

Обжаловать решение по пенсии станет проще. Для рассмотрения пенсионных споров создадут новую инстанцию
54
Логотип Моё дело
Моё дело
Подотчет, командировки

Какие документы нужно получить от работника после командировки

После командировки в течение трёх рабочих дней сотруднику нужно сдать в бухгалтерию отчётные документы. Без них не получится учесть расходы, а значит, придётся заплатить больше налогов. Рассказываем, какие документы нужно получить от командированного работника в 2023 году.

Какие документы нужно получить от работника после командировки
154
Логотип Katy Che
Katy Che
Субсидиарная ответственность

Бенефициар, выгодоприобретатель, представитель. Как и в каких случаях его необходимо выявлять

Чтобы выполнить требования 115-ФЗ, нужно определить бенефициара, выгодоприобретателя и представителя клиента. Разбираемся, как их различить и где найти информацию о каждом.

Бенефициар, выгодоприобретатель, представитель. Как и в каких случаях его необходимо выявлять
56
Логотип nlukina
nlukina
Интервью

«Наше общество склонно принимать тенденции, навязанные сверху». Поговорили с Антоном Слипченко про общество, работу и блогерство

Поговорили с юристом, специалистом по семейным вопросам и бракоразводным процессам Антоном Слипченко, который рассказал, о блогерстве, проблемах общества, сложных клиентах и своем отношении к браку. Тоже хотите рассказать о себе? Заводите блог на Трибуне!

«Наше общество склонно принимать тенденции, навязанные сверху». Поговорили с Антоном Слипченко про общество, работу и блогерство
45
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Обзоры для бухгалтера

Налоговые итоги за апрель 2023. Новые законопроекты и судебная практика.

Рассматриваются события в налоговой сфере за апрель 2023 года. Расскажу, какие появились интересные законопроекты и события.

120
Логотип profbuhgalt
profbuhgalt
Учет в торговле

Учет товаров в рознице. Как в бухгалтерской программе сделать реализацию в розницу

Товары в рознице могут учитываться по покупным и продажным ценам. Разберем подробнее. Расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 сделать реализацию в розницу.

Учет товаров в рознице. Как в бухгалтерской программе сделать реализацию в розницу
115
Читать еще