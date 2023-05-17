Центробанк выявил новый способ мошенничества

Если раньше мошенники притворялись инвестиционными компаниями, то теперь они выдают себя за представителей известных финорганизаций.

Часть мошеннических финансовых пирамид перестали работать под прикрытием инвестиционных компаний. Они начали представляться сотрудниками крупных финансовых организаций.

Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

«Мошенники используют новую схему, чтобы не вызвать подозрения, что что-то не так. При этом к самому процессу инвестирования они клиентов не допускают. Соответственно, их задача - попытаться сразу вытащить деньги, пока человек не начал разбираться, действительно ли они являются агентами финорганизации», - сообщил Валерий Лях.

Якобы представители финансовых организаций предлагают перевести деньги для пополнения торгового счета на карту физического лица.

Отчеты о псевдодоходах будут высылать на электронную почту, в мессенджер или сообщать по телефону.