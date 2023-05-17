Московская область заняла второе место по числу самозанятых

Больше 21% всех самозанятых в ЦФО зарегистрированы в Подмосковье. В 2023 году их стало на 9% больше.

Около 530 тыс. самозанятых ведут свою деятельность в Московской области. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерину Зиновьеву.

«На сегодняшний день в Московской области зарегистрировано почти 529 тыс. самозанятых. Это более 21% всех самозанятых в ЦФО. Среди всех российских регионов Подмосковье занимает второе место по количеству граждан, ведущих деятельность в таком статусе», - сообщила Екатерина Зиновьева.

С начала 2023 года в Подмосковье самозанятыми стали почти 48 тыс. человек. В регионе их количество выросло на 9%.

Самозанятые в Московской области могут получить льготные займы до 500 тыс. рублей на три года по ставке от 7,5% годовых. Также региональные власти субсидируют затраты на маркетплейсы.