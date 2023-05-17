Экспортеры АПК получат еще 4 млрд рублей от государства

Предприятия смогут покрыть расходы на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Об этом пишут «Известия».
В марте 2023 года закончились 7 млрд рублей, которые выделялись на помощь представителям агропромышленного комплекса.
«Опора России» предложила властям добавить экспортерам АПК еще 6 млрд рублей из федерального бюджета.
Пока что одобрили субсидирование на 4 млрд рублей.
Эти средства нужны предприятиям для компенсации логистических затрат в условиях санкционного давления и усиленной конкуренции со стороны стран Азии.
Представители «Опоры России» считают, что выделенных денег недостаточно.
— Обязательства по субсидированию за III и IV кварталы переносятся всегда на следующий год. Получается, что экспортер осуществляет полгода деятельность, а субсидию получает только со следующего календарного года, — говорит вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов.
Такой перерыв между выплатами приведет к уменьшению оборотных средств экспортеров АПК.
О том, как заключать договоры на экспорт и импорт правильно, рассказываем бухгалтерам и предпринимателям вот на этом крутом курсе. Приходите за подробностями.
Комментарии