Гознак запустил продажу золотых слитков физическим лицам

Если раньше приобрести слитки из золота можно было только в банках, то теперь их начал продавать Гознак.

Гознак предлагает физлицам приобрести золотые мерные слитки массой 10 и 20 грамм. Об этом сообщается на сайте Гознак.

В дальнейшем компания будет продавать слитки массой 50 грамм.

Золото от Гознака содержит дополнительные средства защиты от фальсификации.

Все слитки и сертификаты на них зарегистрированы в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК).

Инвесторы могут приобрести золото в мобильном приложении «Гознак.Инвестиции». Сами слитки хранятся на территории Московского монетного двора. Их можно забрать в торговом салоне монетного двора.

АО «Гознак» гарантирует обратный выкуп золотых мерных слитков, если не будет видимых повреждений изделия и его упаковки.

В начале апреля 2023 года вступил в силу закон, который позволяет приобретать золотые слитки без НДС напрямую у аффинажных организаций, а также у АО «Гознак».

А недавно мы писали о статистике ВТБ: банк посчитал, что в апреле 2023 года продал рекордное число золота состоятельным клиентам. Популярность покупки золота растет.