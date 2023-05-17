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IT-компании

«Алиса» теперь работает с искусственным интеллектом. «Яндекс» первым в мире подключил нейросеть к виртуальному помощнику

Голосовой помощник «Алиса» может писать тексты, сценарии и деловые письма. Пока что нейросеть YandexGPT работает в тестовом режиме.
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«Яндекс» первым в мире внедрил большую языковую модель YandexGPT в виртуальный помощник «Алиса». Об этом сообщается на сайте компании.

— Благодаря нейросети YandexGPT Алиса научилась писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек, — говорят в «Яндексе».

Нейросеть также начала работать в приложении «Яндекс», в браузере и в умных телевизорах.

Искусственный интеллект может написать сценарий, составить деловое письмо, предложить план путешествий и помочь с выбором подарка.

Сейчас технология работает в тестовом режиме. Голосовой помощник «Алиса» может ошибаться в фактах и отвечает на вопрос, не обращая внимания на предыдущие реплики.

В «Красном уголке бухгалтера» в Телеграм, кстати, уже начали иногда обсуждать, заменит ли искусственный интеллект бухгалтеров. Подписывайтесь и присоединяйтесь к обсуждениям.

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    41 минуту назад

    Борис МальцевКлерк

    Первым в мире - это ключевое 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип happy@
happy@
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