«Алиса» теперь работает с искусственным интеллектом. «Яндекс» первым в мире подключил нейросеть к виртуальному помощнику

«Яндекс» первым в мире внедрил большую языковую модель YandexGPT в виртуальный помощник «Алиса». Об этом сообщается на сайте компании.
— Благодаря нейросети YandexGPT Алиса научилась писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек, — говорят в «Яндексе».
Нейросеть также начала работать в приложении «Яндекс», в браузере и в умных телевизорах.
Искусственный интеллект может написать сценарий, составить деловое письмо, предложить план путешествий и помочь с выбором подарка.
Сейчас технология работает в тестовом режиме. Голосовой помощник «Алиса» может ошибаться в фактах и отвечает на вопрос, не обращая внимания на предыдущие реплики.
В «Красном уголке бухгалтера» в Телеграм, кстати, уже начали иногда обсуждать, заменит ли искусственный интеллект бухгалтеров. Подписывайтесь и присоединяйтесь к обсуждениям.
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Первым в мире - это ключевое