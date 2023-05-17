Юрий Чиханчин останется главой Росфинмониторинга еще на один год

Его полномочия продлили до 17 июня 2024 года. Свой пост директор Росфинмониторинга занимает с 2012 года.

Президент Владимир Путин продлил срок государственной службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Юрий Чиханчин останется главой Федеральной службы по финансовому мониторингу до 17 июня 2024 года.

Он был назначен на этот пост 13 июня 2012 года. В марте 2016 года Владимир Путин разрешил главе Росфинмониторинга продолжать гражданскую службу сверх установленного предельного возраста – 65 лет.

До 1994 года Юрий Чиханчин служил в КГБ, затем возглавлял Восточно-Сибирское региональное управление Федеральной службы по валютному и экспортному контролю. Он был руководителем департамента валютного контроля Минфина и секретариата премьер-министра РФ.