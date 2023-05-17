Госзакупки у малого бизнеса выросли в 1,6 раза

Объем госзакупок у МСП в 2022 году достиг 7 трлн рублей. 70% закупок приходится на товары производственного назначения.

В 2022 году вырос объем государственных закупок у предприятий малого и среднего бизнеса до 7 трлн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэкономразвития.

Это стало возможным благодаря механизму поддержки предприятий. С 20% до 25% увеличили квоты на закупки у МСП. По 223-ФЗ, квоты обязаны соблюдать все заказчики.

Также предпринимателям разрешили заключать офсетные договоры. Это поможет им вырасти до крупных компаний.

С предприятиями малого и среднего бизнеса заключают договоры по 1,1 млн позициям.

70% закупок приходится на товары производственного назначения. Инновационное и высокотехнологичное оборудование поставляют 9% МСП.