Госзакупки у малого бизнеса выросли в 1,6 раза

В 2022 году вырос объем государственных закупок у предприятий малого и среднего бизнеса до 7 трлн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэкономразвития.
Это стало возможным благодаря механизму поддержки предприятий. С 20% до 25% увеличили квоты на закупки у МСП. По 223-ФЗ, квоты обязаны соблюдать все заказчики.
Также предпринимателям разрешили заключать офсетные договоры. Это поможет им вырасти до крупных компаний.
С предприятиями малого и среднего бизнеса заключают договоры по 1,1 млн позициям.
70% закупок приходится на товары производственного назначения. Инновационное и высокотехнологичное оборудование поставляют 9% МСП.
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