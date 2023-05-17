🤔В «Красном уголке бухгалтера» ищут бухгалтера из Казахстана. Это не вы?

Наша читательница Марина ищет в «Красном уголке бухгалтера» коллегу из Казахстана. Нужен практикующий бухгалтер из Алматы.
Если это вы, то отзовитесь: очень нужен ваш совет по взносам на сотрудников.
Пока там всего один кандидат. Вот что пишет:
«Я веду первичку по компании в Казахстане. Но у нас учёт несложный. Есть бухгалтер непосредственно там, который сдаёт отчетность. Как показала практика — бухгалтер на месте в Казахстане необходим».
Марина уточнила:
«Мне нужно пару вопросов для себя, по рвп и взносам, не в плане ведения».
Написать Марине можно прямо в Телеграм: в посте есть ее контакты.
Рассказывайте, коллеги, как там учет в Казахстане — сильно отличается от нашего?
Кстати, найти бухгалтера из любого города в России можно в Сообществе профессиональных бухгалтеров на Клерке: вступайте и вы тоже. Участников там так много, что мы сами еще не успели со всеми познакомиться: может быть, есть уже профессионалы из других стран.
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