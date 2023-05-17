🤔В «Красном уголке бухгалтера» ищут бухгалтера из Казахстана. Это не вы?

Коллеге нужен совет по взносам. Спрашивает, нет ли кого-нибудь из Алматы.

Наша читательница Марина ищет в «Красном уголке бухгалтера» коллегу из Казахстана. Нужен практикующий бухгалтер из Алматы.

Если это вы, то отзовитесь: очень нужен ваш совет по взносам на сотрудников.

Пока там всего один кандидат. Вот что пишет:

«Я веду первичку по компании в Казахстане. Но у нас учёт несложный. Есть бухгалтер непосредственно там, который сдаёт отчетность. Как показала практика — бухгалтер на месте в Казахстане необходим».

Марина уточнила:

«Мне нужно пару вопросов для себя, по рвп и взносам, не в плане ведения».

Написать Марине можно прямо в Телеграм: в посте есть ее контакты.

Рассказывайте, коллеги, как там учет в Казахстане — сильно отличается от нашего?

Кстати, найти бухгалтера из любого города в России можно в Сообществе профессиональных бухгалтеров на Клерке: вступайте и вы тоже. Участников там так много, что мы сами еще не успели со всеми познакомиться: может быть, есть уже профессионалы из других стран.