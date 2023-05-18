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Валюта

Совкомбанк начал принимать валюту оптом

Появился первый специализированный обменник, в котором можно оптом купить или продать доллары и евро. Совкомбанк предлагает поменять деньги от 100 тыс. долларов.
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Совкомбанк запустил оптовый обменный пункт, где можно продать или купить валюту недружественных стран, начиная от 100 тыс. долларов. Об этом пишет «Коммерсант».

Курс оптовой продажи долларов и евро будет ниже на 1-2% по сравнению с ценами в рознице.

В будущем оптовому обмену долларов и евро банк добавит и другие валюты.

«Есть большое количество клиентов, которые не знают о возможности легально поменять большую сумму по выгодному курсу», - сообщил руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев.

Сейчас, чтобы обменять валюту, сотрудники банков предлагают позвонить в колл-центр и уточнить, есть ли в кассе необходимая сумма. Ее можно заказать заранее. Специализированных оптовых обменников у других крупных банков пока что нет.

Партнер D&A Partners Юрий Брисов сообщил, что при обмене крупных сумм банки могут запросить документы, подтверждающие происхождение денежных средств. К таким клиентам будут применять усиленную проверку.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что из-за высоких комиссий по обслуживанию валютных счетов клиенты банков будут переходить на наличные средства. Кроме того, с валютного счета можно снять только деньги в рублях.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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