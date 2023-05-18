Совкомбанк начал принимать валюту оптом

Появился первый специализированный обменник, в котором можно оптом купить или продать доллары и евро. Совкомбанк предлагает поменять деньги от 100 тыс. долларов.

Совкомбанк запустил оптовый обменный пункт, где можно продать или купить валюту недружественных стран, начиная от 100 тыс. долларов. Об этом пишет «Коммерсант».

Курс оптовой продажи долларов и евро будет ниже на 1-2% по сравнению с ценами в рознице.

В будущем оптовому обмену долларов и евро банк добавит и другие валюты.

«Есть большое количество клиентов, которые не знают о возможности легально поменять большую сумму по выгодному курсу», - сообщил руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев.

Сейчас, чтобы обменять валюту, сотрудники банков предлагают позвонить в колл-центр и уточнить, есть ли в кассе необходимая сумма. Ее можно заказать заранее. Специализированных оптовых обменников у других крупных банков пока что нет.

Партнер D&A Partners Юрий Брисов сообщил, что при обмене крупных сумм банки могут запросить документы, подтверждающие происхождение денежных средств. К таким клиентам будут применять усиленную проверку.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что из-за высоких комиссий по обслуживанию валютных счетов клиенты банков будут переходить на наличные средства. Кроме того, с валютного счета можно снять только деньги в рублях.