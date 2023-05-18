Delivery Club утвердил брендинг и подал заявку на новый товарный знак

Компания меняет название на «Маркет деливери». Условия сотрудничества с сервисом по доставке не изменятся.

15 мая 2023 года компания Delivery Club подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. Об этом пишет «ТАСС».

На новом логотипе компании будет изображение страуса с желтой буквой «М». Саму организацию переименуют в «Маркет деливери».

Рестораны смогут увеличить число клиентов и получать больше заказов через «Маркет деливери», условия сотрудничества с компанией не изменятся.

— Появление новых магазинов на «Маркет деливери» позволит увеличить плотность заказов для курьеров-партнеров сервисов «Яндекса» — «Еды» и «Маркет деливери», — считает руководитель аналитики «Яндекс Еды» Роман Халкечев.

Буквально на днях стало известно, что новый бренд «Маркет деливери» будет доставлять не только еду, но и товары для дома, электронику.

Полный ребрендинг проведут уже в июне 2023 года.