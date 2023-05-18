Выросла зарплата у 60% программистов, которые учились на курсах от Минцифры

По проекту «Цифровые профессии» прошли обучение более 20 тысяч IT-специалистов. Курсы платные, но доступны льготы и скидки до 100%.

В 2022 году проект «Цифровые профессии» выпустил больше 20 тыс. специалистов, 60% из них стали зарабатывать больше. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Больше половины выпускников смогли увеличить свой доход на 75%, еще треть — на 30-75%.

Участники проекта стали разработчиками 1C, аналитиками данных, инженерами по тестированию и специалистами по Data Science.

20% выпускников сменили место работы, 10% пришли работать в IT из других отраслей, а 5% получили первую работу.

По проекту «Цифровые профессии» можно пройти обучение IT-специальностям со скидкой 50%, 75% или 100%.

Сейчас в рамках проекта обучается больше 40 тыс. слушателей. С ними работают профессионалы из 29 ведущих компаний в сфере IT.

Минцифры собираются продлить действие этой программы.