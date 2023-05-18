🙈Реквизиты для уплаты налогов уже новые, но ФНС об этом не знает и раздает в чате старые

Удивительная история случилась с реквизитами платежных документов по налогам: ФНС на своем сайте сообщила, что они изменились, мы написали об этом новость, а дальше пошел легкий хаос.
Сами изменения не фундаментальные: сменился только получатель платежа.
Некоторые бухгалтеры забеспокоились, а дойдут ли их платежки, которые были отправлены на днях по старым реквизитам? Тут спешим успокоить: по ИНН платежка дойдет.
Но вопросов пока больше чем ответов. Потому что, во-первых, письма ФНС об изменении реквизитов в доступе нигде нет.
Во-вторых, бухгалтеры пишут про расхождения между личным кабинетом и сервисом ФНС: с новыми реквизитами все формируется только в сервисе налоговиков.
«Очнулись, когда все уже репы исчесали, разобрались и смирились с Тулой», в сердцах комментируют в «Красном уголке бухгалтера».
Ну и вишенка на торте — в своем же чате налоговики сегодня приводят старый вариант реквизитов.
Рассказывайте, коллеги, как у вас дела? Где какие реквизиты высвечиваются?
Комментарии4
Я думаю, что на наши налоги кто то имеет виды. Лучший способ всё запутать и концы не найти.. я вообще боюсь запрашивать сверки, чтобы инфаркта не было.
Главный бухгалтер
может быть по этой причине они и не отвечают на запросы? Заботятся о здоровье!
Александр
Вся эта история ЕНС очень похожа на лютый бред чиновников. И цель - навредить всем, в том числе и себе. Может там сверху изменники затесались и гадят стране?
это правительственный саботаж. 5 колонна