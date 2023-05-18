🙈Реквизиты для уплаты налогов уже новые, но ФНС об этом не знает и раздает в чате старые

Письма ФНС об изменении реквизитов никто в глаза не видел, но официальное сообщение от налоговиков есть. Бухгалтеры не понимают, кому верить.

Удивительная история случилась с реквизитами платежных документов по налогам: ФНС на своем сайте сообщила, что они изменились, мы написали об этом новость, а дальше пошел легкий хаос.

Сами изменения не фундаментальные: сменился только получатель платежа.

Некоторые бухгалтеры забеспокоились, а дойдут ли их платежки, которые были отправлены на днях по старым реквизитам? Тут спешим успокоить: по ИНН платежка дойдет.

Но вопросов пока больше чем ответов. Потому что, во-первых, письма ФНС об изменении реквизитов в доступе нигде нет.

Во-вторых, бухгалтеры пишут про расхождения между личным кабинетом и сервисом ФНС: с новыми реквизитами все формируется только в сервисе налоговиков.

«Очнулись, когда все уже репы исчесали, разобрались и смирились с Тулой», в сердцах комментируют в «Красном уголке бухгалтера».

Ну и вишенка на торте — в своем же чате налоговики сегодня приводят старый вариант реквизитов.

Рассказывайте, коллеги, как у вас дела? Где какие реквизиты высвечиваются?