Билл Гейтс посоветовал студентам не быть трудоголиками и не менять семью на работу

Основатель Microsoft считает, что надо всегда уделять время отдыху и что в жизни есть более важные вещи, чем работа.

Миллиардер выступил перед выпускниками Университета Северной Аризоны и пожелал им находить баланс между работой и личной жизнью раньше, чем они совершат ошибку, которую когда-то в молодые годы совершил сам Гейтс.

Выступление бизнесмена цитирует РБК.

— Когда я повзрослел и стал отцом, то понял, что в жизни есть нечто большее, чем работа. Не ждите так долго, как я, чтобы уяснить этот урок. Выделите время на поддержание ваших отношений, празднование успехов и восстановление после неудач. Отдыхайте, если вам требуется отдых. Не давите на людей рядом, если им тоже нужно отдохнуть, — посоветовал Гейтс студентам.

В своей речи Гейтс рассказал, что первое время существования Microsoft он из окна своего кабинета следил за тем, кто из сотрудников уходил раньше, а кто задерживался допоздна.

Интересно, как бы повернулась жизнь и карьера Гейтса, если бы сам он все-таки нашел этот баланс, про который говорит студентам? Бухгалтеры, делитесь, как с балансом у вас. Получается не жить на работе?

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