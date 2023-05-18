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Онлайн-кассы

😐Налоговики ставят на рынках специальные ящики для сбора кассовых чеков. Так они хотят проверять, кто и насколько правильно их пробивает

На рынках города Горно-Алтайска появились специальные ящики, куда любой покупатель может прийти и бросить чек, чтобы его оценила налоговая. О том, что такие ящики появились, ФНС сообщила на своем сайте.
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Как пишут налоговики, «любой желающий может сбросить в эти ящики кассовые чеки, истребованные при совершении покупки товара или получении каких-либо услуг. Сотрудники налогового органа оценят их на предмет соответствия требованиям действующего законодательства».

Это интересный способ проверки реквизитов кассовых чеков — и продавцов, их пробивших.

Креатив налоговиков по проверкам ККТ бьет рекорды, и компаниям и ИП нужно быть к этому готовыми.

Чтобы вы не попали на штрафы и санкции в ходе таких проверок, лучше всего позаботиться о правильной работе с ККТ заранее. Можно предпочесть облачную кассу — такой вариант очень многим подходит.

Вот вебинар, чтобы разобраться, как работать с такой кассой. Это быстро, удобно и понятно, главное — понять основы.

Для этого просто запишитесь по ссылке. Встретимся с экспертом онлайн 18 мая в 11:00 мск.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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