Живущие в недружественных странах россияне столкнутся с двойным налогообложением

Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами будут приостановлены.

Их заморозят указом президента уже в июне, пишет Forbes со ссылкой на свои источники, в том числе, в ФНС. Таких соглашений сейчас – 38.

При этом прорабатывается возможность защитить эмигрантов от двойного налогообложения, а бизнес – от роста налоговых ставок

Но конкретного решения по этим вопросам пока нет.

Представитель ФНС отметил, что эта мера (отмена СИДН) не несет фискальной цели в первую очередь.

Приостановить СИДН с недружественными странами ранее предложил Минфин. Причина — внесение России в черный список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам.

Сейчас благодаря СИДН бизнес платить пониженный налог на дивиденды (5 – 10% вместо 15%), а физлица платят налог только в одной стране, а не сразу в двух.