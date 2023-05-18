Живущие в недружественных странах россияне столкнутся с двойным налогообложением

Их заморозят указом президента уже в июне, пишет Forbes со ссылкой на свои источники, в том числе, в ФНС. Таких соглашений сейчас – 38.
При этом прорабатывается возможность защитить эмигрантов от двойного налогообложения, а бизнес – от роста налоговых ставок
Но конкретного решения по этим вопросам пока нет.
Представитель ФНС отметил, что эта мера (отмена СИДН) не несет фискальной цели в первую очередь.
Приостановить СИДН с недружественными странами ранее предложил Минфин. Причина — внесение России в черный список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам.
Сейчас благодаря СИДН бизнес платить пониженный налог на дивиденды (5 – 10% вместо 15%), а физлица платят налог только в одной стране, а не сразу в двух.
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