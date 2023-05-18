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НДФЛ

Живущие в недружественных странах россияне столкнутся с двойным налогообложением

Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами будут приостановлены.
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Их заморозят указом президента уже в июне, пишет Forbes со ссылкой на свои источники, в том числе, в ФНС. Таких соглашений сейчас – 38.

При этом прорабатывается возможность защитить эмигрантов от двойного налогообложения, а бизнес – от роста налоговых ставок

Но конкретного решения по этим вопросам пока нет.

Представитель ФНС отметил, что эта мера (отмена СИДН) не несет фискальной цели в первую очередь.

Приостановить СИДН с недружественными странами ранее предложил Минфин. Причина — внесение России в черный список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам.

Сейчас благодаря СИДН бизнес платить пониженный налог на дивиденды (5 – 10% вместо 15%), а физлица платят налог только в одной стране, а не сразу в двух.

Комментарии

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