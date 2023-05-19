❗ Стало известно, какой код ИП надо указывать в уведомлении на НДФЛ

В апреле ИП на ОСНО, арбитражные управляющие и нотариусы столкнулись с проблемой – шли отказы в ответ на уведомления с авансом НДФЛ за 1 квартал. Бизнесмены писали запросы в ФНС. Теперь пошли ответы на них.

Письмом поделились в Telegram-чате ФНС.

Об этой истории мы рассказывали в материале «Скандал недели и новая ЕНС-боль: налоговики отказываются принимать уведомления на аванс НДФЛ 15%».

Суть проблемы в том, что КБК НДФЛ 15% для ИП за себя и как агента за наемных работников – одинаковый.

ИП должен платить авансы по НДФЛ ежеквартально. Код периода для 1 квартала – 34/01. Но код 34/01 имеет двойное назначение. Это одновременно код 1 квартала и код октября.

В программе ФНС, очевидно, идет привязка КБК к кодам агента и 34/01 они воспринимают как код октября. Поэтому отказывают в принятии.

Налоговики на местах разводили руками и предлагали ставить другие коды, например, 21/03.

Между тем в письме ФНС, которое прислали арбитражному управляющему, сказано, что код должен быть 34/01.

Впрочем, на практике налоговики все равно считают такой код ошибочным, сетует автор обращения.