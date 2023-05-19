Банки увеличили комиссию за снятие наличных в банкоматах

Комиссия в Газпромбанке может достигать 10% от суммы снятия наличных. Так кредитные организации хотят стимулировать клиентов совершать безналичные платежи.

Крупные банки начали повышать комиссию за снятие наличных денег через банкоматы. Сборы могут достигать 10%. Об этом пишет «Frank Media».

Эксперты предполагают, что такими действиями банки пытаются стимулировать своих клиентов активнее использовать безналичные платежи, на которых зарабатывают кредитные организации.

В начале 2023 года Промсвязьбанк увеличил комиссию за снятие наличных с 2% до 2,99%.

Газпромбанк в мае 2023 года ввел комиссию от 1% до 10% для клиентов, которые снимают больше 1 млн рублей. Раньше таких сборов у банка не было.

Представитель Газпромбанка заявил, что банку нужно компенсировать расходы на фоне роста операций по снятию наличных за границей.

Те клиенты, которые ранее не могли снять с карты большие суммы из-за установленного лимита, теперь получили такую возможность, – говорится в сообщении Газпромбанка.

В декабре 2022 года банк «Хоум Кредит» наоборот отменил комиссию в 10% за снятие наличных. Раньше ее брали с клиентов, которые превышали месячный лимит в 600 тыс. рублей.

Сейчас без комиссии можно снять деньги в Сбере, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, «ФК Открытие», Росбанке, Россельхозбанке, Юникредитбанке, Московском Кредитном Банке, а также в банках «Санкт-Петербург» и «Хоум Кредит».