Многодетным семьям разрешат не платить транспортный налог

В регионах многодетные семьи смогут не платить налог за автомобиль мощностью до 150 л.с.

В Госдуму внесли законопроект, который освободит семьи с тремя и более детьми от налога на транспортные средства. Об этом пишет «RG.RU».

Льгота будет распространяться на один легковой автомобиль или автобус, мощность которого не превышает 150 л.с.

Сейчас решение о налоговых льготах на транспорт принимают региональные власти.

Например, в Москве транспортный налог за один автомобиль в многодетной семье не платит один из родителей. Для такой льготы нет ограничений по мощности транспортного средства.

В новом законопроекте указано, что субъекты РФ должны освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи.

Пока что такое требование действует только на федеральной территории «Сириус».

Помимо этого, депутаты предложили освободить от транспортного налога единственного родителя, который воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Льгота будет действовать, если второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении.