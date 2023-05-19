Штрафы за нелегальный сбор биометрии вырастут в пять раз

Правительство создаст отдельную статью за несогласованное размещение биометрии в ЕБС. Организациям придется заплатить штраф до 1,5 млн рублей.

Банки будут штрафовать за размещение биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС) без согласия клиентов. Размер взыскания за повторное нарушение вырастет до 1,5 млн рублей. Об этом пишут «Известия».

За незаконный сбор биометрии сотрудников банков оштрафуют на 100 тыс. рублей.

Рассматривать дела о нарушениях будет Центробанк.

Правительство собирается ввести отдельную статью за нелегальный сбор биометрии – 13.11.2 КоАП.

Пока что ответственности за несогласованное размещение биометрии в ЕБС не предусмотрено.

Сейчас за незаконную обработку персональных данных юрлицам грозит штраф в размере 150 тыс. рублей, а должностным лицам – 20-40 тыс. рублей.

По новым нормам должностных лиц могут оштрафовать на 100-200 тыс. рублей, а организации на 300-700 тыс. рублей.

Если нарушение повторится, то должностные лица заплатят 300-500 тыс. рублей, а юрлица – от 1 до 1,5 млн рублей.