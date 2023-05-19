Обвиняемых хотят знакомить с материалами уголовных дел онлайн

Минюст считает, что это упростит процедуру для всех участников дела.

Законопроект о новом порядке ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела анонсировал замминистра юстиции Вадим Федоров.

Сообщение об этом Минюст разместил в своем Телеграм-канале.

Речь идет об ознакомлении с материалами уголовного дела в электронном виде.

Минюст уверен, что это упростит процедуру и позволит осуществить одновременное ознакомление с материалами дела всех заинтересованных лиц.

Правда, юристы относятся к новым идеям весьма скептично.

— Пока не понимаю порядок реализации этого предложения, — недоумевает налоговый адвокат Вячеслав Василевский. — Как снимать копии и делать выписки из дела? Будут сканы присылать или как? Боюсь, что здесь открывается широкое пространство для злоупотребления правоохранителями.

Чиновники же хотят расширять применение электронных документов в юридических процедурах. Например, говорят о таком расширении на стадии предварительного расследования органами следствия и прокуратуры.