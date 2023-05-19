🔥Эксперт рассказал, что делать, если налоговики вызывают вас на допрос

Сейчас почти ни одна налоговая проверка не проходит без допроса свидетелей, говорит юрист.

Как себя при этом правильно вести, рассказал ведущий юрист компании «Пепеляев Групп», кандидат юридических наук Константин Сасов.

Юристы помнят, что свидетельские показания — самый слабый из видов доказательств, поэтому лучше всего для компании — сделать так, чтобы в материалах проверки не было такого недостоверного доказательства.

Для этого:

предупредите своих работников и работников контрагента, чтобы они не выходили на допрос самостоятельно;

пусть во время допроса с ними будет хотя бы один непредвзятый человек — например, юрист предприятия, бухгалтер или адвокат.

Проверяющие — опытные люди, и они знают, как повернуть дело в свою сторону. Одинаково нехорошо для компании, когда свидетелю «помогли» ответить на вопросы благожелательные инспекторы, и когда отвечать свидетель отказался.

Если вызвали на допрос именно вас, помните: свидетель не должен бояться. Вы точно знаете об интересующих вопросах больше, чем сам инспектор;

говорите правду — но так, чтобы ваши слова не расходились с документами;

отрицательные ответы давайте развернуто. Например «я не могу ответить, потому что не помню номер документа».

Наконец, обязательно вычитывайте протокол вашего допроса. Следите за тем, чтобы там было написано только то, что вы сказали.

Если что-то искажено, то можете не подписывать протокол или подписать с пометкой об искажении информации.