Минфин не ждет оттока капитала из-за windfall tax

Ставка будущего сбора (если заплатить заранее) не слишком большая, спровоцировать уход капитала она не сможет.

В этом уверен зам министра финансов Алексей Сазанов.

— Минфин полагает, что никаких изъятий, кроме тех, что есть сейчас в законопроекте, быть не должно, — заявил он. Слова Сазанова приводит РБК.

Новый сбор windfall tax — это так называемый дополнительный налог, который Минфин хочет собирать с дополнительной прибыли бизнеса.

Пока по проекту, который еще обсуждается, ставка уплаты нового сбора составит 10% от дополнительной прибыли за 2021-2022 годы. Считать будут в отношении этого двухлетнего периода к периоду 2018-2019 годов: 2020й из подсчета исключают.

Если бизнес начнет платить раньше (закон заработает с 2024 года), то ставка будет меньше — 5%.