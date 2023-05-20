На одинаковые авансы по УСН можно сдать одно уведомление в год

Уведомления на авансовые платежи по УСН надо сдавать ежеквартально с кодами 34/01, 34/02, 34/03.

В УФНС по Башкортостану пояснили некоторые нюансы по уведомлениям на УСН.

Одно уведомление на весь год

Если авансовый платеж не меняется в течение года, то можно оформить одно уведомление на несколько периодов.

Сумма в уведомлениях за полугодие и 9 месяцев

Суммы в уведомлении отражаются за каждый конкретный период, а не нарастающим итогом.

Например, если за 1 квартал исчислена сумма налога 1 000 рублей, за полугодие – 3000 рублей, то в уведомлении за 2 квартал надо указать 2 000 рублей.

Кстати, налоговики не поясняют, как быть, если по итогам полугодия аванс по налогу будет меньше, чем за 1 квартал. А бухгалтеры уже задумались над этим вопросом.

Нет налога к уплате

Если сумма налога к уплате отсутствует, в том числе за счет уменьшения на страховые взносы, уведомление сдавать не нужно.

Декларация после уведомлений

Если информация в уже поданных уведомлениях и в декларации по итогам года расходится, сдавать уведомление с уточненными данными не нужно.

За основу при распределении платежей налоговики примут именно декларацию.