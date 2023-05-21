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3-НДФЛ

Налоговики озвучили шесть ошибок, которые люди делают в 3-НДФЛ

2 мая истек срок сдачи декларации 3-НДФЛ за 2022 год с доходами. При этом сдать 3-НДФЛ с вычетами можно в любое время в течение 3 лет.
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Налоговики рассказали, какие ошибки чаще всего допускают налогоплательщики при заполнении 3-НДФЛ.

Ошибка № 1

Люди отражают доходы и налоговые вычеты за один год в разных декларациях.

Как правильно: сдавать за календарный год единую декларацию 3-НДФЛ. В ней отразить доходы, которые необходимо декларировать, и все налоговые вычеты.

Ошибка № 2

При оформлении первичной декларации ей присваивают номер корректировки «1».

Как правильно: первичная декларация считается с номером корректировки «0», следующая за этот же год нумеруется «1» и так далее по порядку. Количество уточненных деклараций не ограничено.

Ошибка № 3

Сдают уточненную декларацию с дополнительными вычетами без отражения в ней вычетов, ранее заявленных в первичной декларации.

Как правильно: уточненная декларация 3-НДФЛ должна включать в себя все вычеты, заявленные в первичной.

Например, в первичной декларации заявлен имущественный вычет по приобретению жилья, сумма возвращенного налога составила 100 000 рублей. В уточненной декларации заявлен только вычет по расходам на обучение, сумма возврата по которому – 6 500 рублей.

Тем самым налогоплательщик фактически отказался от ранее заявленного имущественного вычета, так как не отразил его в уточненной декларации. В результате вместо дополнительно ожидаемых из бюджета 6 500 рублей он получит требование об уплате 93 500 рублей (100 000 – 6 500).

Ошибка № 4

В качестве документов, подтверждающих право на вычет за лечение, сдают только договор и документ на оплату медицинских услуг.

Как правильно: к декларации, в которой заявлен вычет за лечение, обязательно прилагается справка об оплате медицинских услуг. Одного этого документа достаточно для подтверждения права на вычет. Договоры и кассовые чеки прилагать не обязательно.

Ошибка № 5

В декларации не указывают предоставленные работодателем стандартные налоговые вычеты на детей.

Как правильно: в декларации должны быть отражены все предоставленные налоговым агентом вычеты, в том числе стандартные на детей.

Ошибка № 6

Не декларируют доходы от реализации имущества (например, авто), если сумма сделки по каждому из них менее 250 000 рублей, а совокупный доход от реализации всех объектов превышает этот порог.

Как правильно: если общий доход от реализации всех объектов превышает 250 тысяч, то его надо декларировать.

Например, человек продал 2 автомобиля, находившихся в собственности менее 3 лет, – за 150 000 и за 200 000 рублей. В этой ситуации общий доход составит 350 000 рублей, значит, необходимо сдать 3-НДФЛ.

Комментарии

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