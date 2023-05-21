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ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговые инспекторы сами точно не знают, как работает система ЕНС. Бухгалтеры помогают проводить эксперименты

У ИП по-прежнему идут проблемы с возвратом налога по 3-НДФЛ. Как их решить – непонятно. Налоговики на местах разводят руками.
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Своей бедой бизнесмены делятся в Telegram-чате ФНС.

ИП сдает декларацию 3-НДФЛ с вычетом (как обычное физлицо). И налог ему возвращают, но не тот, что надо. О такой истории мы уже рассказывали ранее.

Идет возврат с сальдо ЕНС, где были фиксированные взносы и аванс по УСН. В итоге на ЕНС отрицательное сальдо (долг по УСН), а по НДФЛ – переплата.

Как поднять эту переплату на ЕНС налоговые инспекторы на местах не знают. Все делает программа, а ее алгоритм для них неведом.

В итоге приходится ставить эксперименты. Например, бухгалтер подала заявление на возврат 1 руб. (когда на ЕНС минус, а на КБК НДФЛ – плюс).

Инспектор сообщил, как программа среагировала на такое: она берет 1 руб. с переплаты по КБК НДФЛ, поднимает его на ЕНС, но там долг. Этот долг закрывается на 1 руб.

Далее программа опять берет 1 руб. с НДФЛ и поднимает его на ЕНС.

– За сегодня 30 операций по 1 руб. Эксперимент продолжается. И смешно и плакать хочется....

рассказывает бухгалтер

Другие бизнесмены также сетуют, что после подачи 3-НДФЛ налог «висит» на своем КБК и не поднимаются на ЕНС никакими заявлениями и обращениями в налоговую.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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