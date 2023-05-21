Медстраховка для туристов подорожает до 40%

Страховые компании, у которых нет баланса между туристами и релокантами, будут повышать цены на страховки. Стоимость полиса может вырасти на 20-40%.

Страховщики увеличат стоимость медицинского страхования на 20-40% для тех, кто выезжает за границу. Об этом пишет «Коммерсант».

Релоканты стали чаще использовать полисы выезжающих за рубеж (ВЗР) вместо ДМС. Из-за этого выросло количество страховых случаев.

В связи с этим не исключено, что компании еще будут корректировать тарифы в сторону повышения, если доля релокантов в портфеле будет расти, а направление становится убыточным, - рассказала директор филиала «Евроинс Туристическое страхование» Юлия Алчеева.

Кроме того, увеличивается стоимость зарубежного медицинского обслуживания. Например, страховщиков предупредили, что в Турции медуслуги будут на 20% дороже.

Цена страховки также зависит и от курса валют. Все расходы страховщика считаются в иностранной валюте.

В компании «Росгосстрах» уже повысили цену на страховку, которую туристы покупают за границей. Медстраховка в ВСК подорожала с начала года из-за инфляции, высоких цен в иностранных клиниках и транспортных расходов.

Не собираются повышать цену на страховки в «Сбербанк Страховании» и в «Тинькофф Страховании».

В первом квартале 2023 года 4,9 млн человек выезжали за границу. Это на 26,6% превышает показатель за тот же период 2022 года.