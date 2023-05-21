На Госуслугах нашли 34 уязвимости

На портале Госуслуги «белые хакеры» нашли 34 слабых места, большинство из которых с низким или средним уровнем критичности. Об этом пишет «RG.RU».
В феврале 2023 года Минцифры начало проект по поиску уязвимостей на Госуслугах. Министерство вместе с Ростелекомом предлагали заплатить до 1 млн рублей за найденные уязвимости Госуслуг.
В проекте участвовали 8,4 тыс. багхентеров – специалистов в области кибербезопасности по поискам ошибок и уязвимостей.
Максимальная выплата на выявленный баги составила 350 тыс. рублей, а минимальная – 10 тыс. рублей.
Программа еще раз доказала высокий уровень защиты платформы - ни один участник не смог найти действительно серьезной уязвимости, - рассказал старший вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.
Участники проекта работали без доступа к внутренним данным и под контролем системы мониторинга. Это было нужно, чтобы выявленные слабые места в IT-инфраструктуре не использовались для взломов.
В дальнейшем программа по поиску багов «багбаунти» будет расширена на другие ведомства.
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