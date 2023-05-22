Такси будут работать в государственной информационной системе

Региональные такси должны до 1 декабря 2023 года передать информацию в федеральную систему ФГИС.

Минтранс создал проект о федеральной государственной информационной системе (ФГИС) легковых такси. Он опубликован на федеральном портале проектов.

К информационной системе подключат перевозчиков и службы заказа легкового такси: Яндекс, Ситимобил, а также локальные агрегаторы из регионов.

С 1 сентября 2023 в каждом регионе будет три реестра: перевозчиков, автомобилей такси и агрегаторов.

В них соберут информацию о предоставлении, приостановлении, возобновлении или об аннулировании разрешения на работу. Все изменения должны вноситься в день принятие решений.

До 1 декабря 2023 года регионы должны передать сведения о такси в федеральную систему ФГИС.

Общероссийское объединение пассажиров попросило отсрочить на один год вступление в силу этих поправок. Причина – реестры есть только в Москве, а регионам нужно время, чтобы собрать все данные и объединить их в техническую базу.