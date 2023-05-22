ИП на ПСН получают отказы в уменьшении патента на взносы, уплаченные платежкой-02

Очередной историей поделился ИП в Telegram-чате ФНС.
Напомним, есть такие способы учесть взносы для уменьшения налога в 2023 году:
платить взносы на КБК ЕНП и сдавать заявление о зачете;
платить взносы на КБК взносов ИЛИ на КБК ЕНП и не подавать заявление о зачете.
ИП уплатил взносы платежкой-02, но на уменьшение получил отказ, потому что налоговики без заявления о зачете не считают взносы уплаченными. Как итог – деньги ушли в уплату ПСН, а не на взносы.
ИП спрашивает, что ему теперь делать. ФНС пока не ответила, но коллеги по несчастью пишут, что им помогло обращение в ИФНС с копиями платежек. Потом ИП подал повторное уведомление на уменьшение ПСН, и в результате взносы все-таки зачли.
А как у вас прошел процесс уменьшение налога по ПСН на фиксированные взносы?
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