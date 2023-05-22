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ПСН

ИП на ПСН получают отказы в уменьшении патента на взносы, уплаченные платежкой-02

Чтобы уменьшить налог по ПСН на фиксированные взносы, надо уплатить их и подать уведомление. Причем способов уплаты несколько. Они описаны на сайте ФНС. Но на практике ИП получают отказы, а их уплаченные взносы списывают в уплату налога по ПСН.
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Очередной историей поделился ИП в Telegram-чате ФНС.

Напомним, есть такие способы учесть взносы для уменьшения налога в 2023 году:

  • платить взносы на КБК ЕНП и сдавать заявление о зачете;

  • платить взносы на КБК взносов ИЛИ на КБК ЕНП и не подавать заявление о зачете.

ИП уплатил взносы платежкой-02, но на уменьшение получил отказ, потому что налоговики без заявления о зачете не считают взносы уплаченными. Как итог – деньги ушли в уплату ПСН, а не на взносы.

ИП спрашивает, что ему теперь делать. ФНС пока не ответила, но коллеги по несчастью пишут, что им помогло обращение в ИФНС с копиями платежек. Потом ИП подал повторное уведомление на уменьшение ПСН, и в результате взносы все-таки зачли.

А как у вас прошел процесс уменьшение налога по ПСН на фиксированные взносы?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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