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Банки

Банки выпустили около 1 млн платежных стикеров. Больше всего выпустил «Тинькофф»

Около 60% рынка занимают стикеры от «Тинькофф». Их ежедневно выпускают по 7-8 тыс. единиц.
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В первом квартале 2023 года банки выпустили около 1 млн стикеров бесконтактной оплаты покупок. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Smart Ranking.

Всего продали платежных стикеров на 400 млн рублей.

Около 60% рынка занимают предложения от «Тинькофф». Банк выпускает каждый день по 7-8 тыс. стикеров. Их изготавливают на следующий день после заказа. Стоимость – 700 рублей. Пользователи сервисов Premium и Private получают стикеры бесплатно.

С декабря 2022 года выпустили больше 600 тыс. стикеров Tinkoff Pay.

На втором месте стикеры от Альфа-банка. Они занимают 15% рынка. С начала 2023 года банк выпустил 150 тыс. платежных наклеек. Они бесплатные, но обслуживание стоит 49 рублей в месяц.

На третьем месте «Сбербанк», который с февраля 2023 года раздал больше 100 тыс. стикеров.

Недавно мы писали, что первую партию платежных стикеров от Сбера разобрали за 3,5 часа.

В мае 2023 года ВТБ запустил «пилотный» проект и предлагал платежные стикеры за 590 рублей. Бесплатно их могли получить премиальные клиенты.

Сейчас платежные стикеры выпускают Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», Газпромбанк, «ФК Открытие», Московский кредитный банк, «Почта банк», Локо-банк, «Хоум кредит», Дом.РФ и Морской банк.

Комментарии

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