В Москве самозанятые заработали 670 млрд рублей с 2019 года

В первом квартале 2023 года самозанятые получили больше 71 млрд рублей. Они пополнили городской бюджет на 2,2 млрд рублей.

С момента запуска специального налогового режима самозанятые москвичи заработали почти 670 млрд рублей. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Такую сумму самозанятые из столицы получили с 1 января 2019 года по 1 апреля 2023 года.

В первом квартале этого года их доход составил больше 71 млрд рублей.

— На 1 апреля 2023 года в столице работали 1,3 млн плательщиков налога на профессиональный доход – это 18 процентов от общего числа зарегистрированных в России самозанятых, – рассказал Владимир Ефимов.

Большинство самозанятых занимаются пассажирскими перевозками, сдают в аренду квартиры, работают с области рекламы, маркетинга и в сфере строительства.

В первом квартале 2023 года бюджет Москвы получил от самозанятых 2,2 млрд рублей. Это на 27% больше, чем за тот же период 2022 года.