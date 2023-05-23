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Работающие пенсионеры

После выхода на пенсию сотрудники продолжают работать больше семи лет

Дольше всех работают пенсионеры по инвалидности, они трудятся больше 11 лет с момента получения этого статуса. Те, кто вышел на пенсию по общим правилам, дополнительно работают около двух лет.
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Пенсионеры продолжают работать в среднем еще 7,47 года. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на данные Росстата.

В 2011 году пенсионеры продолжали работать в течение шести лет после получения этого статуса. В 2020 году средняя продолжительность работы после выхода на пенсию составляла 7,02 года.

Те, кто получает пенсию по инвалидности, продолжают трудиться больше всех. Их трудовой стаж после выхода на пенсию составил 11,82 года.

Военные пенсионеры и получатели трудовой пенсии работают в течение почти 7,5 лет.

Около двух дополнительных лет работают те, кто вышел на пенсию по общим правилам, после достижения установленного пенсионного возраста.

За последние два года число таких работающих пенсионеров сократилось в 2,5 раза.

Впрочем, мы все равно часто встречаем истории бухгалтеров на пенсии, которые продолжают работать. Например, такое пишут в чате бухгалтеров в Телеграме.

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 23 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    пенсионеры работают потому, что есть нечего (если быть точным, то суммы пенсии хватит на хлеб и воду)

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