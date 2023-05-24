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Малый и средний бизнес

Малому бизнесу упростили процедуру ликвидации

Предприятия МСП, у которых нет имущества и долгов, смогут обратиться в ФНС за быстрым исключением компаний из ЕГРЮЛ. Ликвидацию будут проводить налоговики. На это нужно всего пять дней.
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Госдума в последнем чтении приняла законопроект, по которому в упрощенном порядке можно исключить из ЕГРЮЛ компании малого и среднего бизнеса.

Налоговая рассмотрит заявление о ликвидации в течение пяти рабочих дней.

Быстрая процедура распространяется на предприятия, которые:

  • включены в реестр МСП;

  • не платят НДС или освобождены от его уплаты;

  • рассчитались с кредиторами и сотрудниками, а также не имеют долгов по обязательным платежам и налогам;

  • не владеют недвижимостью или транспортными средствами;

  • не банкротятся и не ликвидируются по решению налоговой;

  • не имеют записей в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений.

ФНС будет самостоятельно проводить процедуру ликвидации.

В течение трех дней появится информация в «Вестнике государственной регистрации». Если кредиторы не будут возражать, то организацию исключат из ЕГРЮЛ.

Законопроект направили в Совет Федерации.

Комментарии

1
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 1 час назад

    Ирина

    Ждёмс....

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