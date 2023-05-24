Малому бизнесу упростили процедуру ликвидации

Госдума в последнем чтении приняла законопроект, по которому в упрощенном порядке можно исключить из ЕГРЮЛ компании малого и среднего бизнеса.
Налоговая рассмотрит заявление о ликвидации в течение пяти рабочих дней.
Быстрая процедура распространяется на предприятия, которые:
включены в реестр МСП;
не платят НДС или освобождены от его уплаты;
рассчитались с кредиторами и сотрудниками, а также не имеют долгов по обязательным платежам и налогам;
не владеют недвижимостью или транспортными средствами;
не банкротятся и не ликвидируются по решению налоговой;
не имеют записей в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений.
ФНС будет самостоятельно проводить процедуру ликвидации.
В течение трех дней появится информация в «Вестнике государственной регистрации». Если кредиторы не будут возражать, то организацию исключат из ЕГРЮЛ.
Законопроект направили в Совет Федерации.
Комментарии1
Ирина
Ждёмс....