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Защита персональных данных

🤔Бухгалтеры спорят, что надо делать, если Роскомнадзор хочет явиться с профилактическим визитом

Чиновники прислали письмо о профилактическом визите к ИП. Бухгалтер спрашивает, можно ли отказаться.
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🤔Бухгалтеры спорят, что надо делать, если Роскомнадзор хочет явиться с профилактическим визитом
Иллюстрация: wirestock/freepik

В «Красном уголке бухгалтера» обсуждают ситуацию:

«‎Из Роскомнадзора пришло письмо о проведение профилактического визита по ИП. Кто сталкивался? Если отказаться, нужно ли озвучивать причину Какие последствия могут быть в случае отказа?»

ИП при этом работодатель, сообщил о своем намерении вести обработку персональных данных.

Коллеги предполагают, что как раз поэтому РКН и собрался в гости — хочет проверить, как идет обработка.

А некоторые вот что советуют:

«‎Юристы говорят не надо бояться, т.к.это профилактический визит - проверят документы, укажут на ошибки. Штрафы при профилакт.визитах не выписывают вроде — почитайте на сайте самого РКН».

Недавно подобную ситуацию обсуждали, кстати, на форуме Клерка. Какой для такого случая нужен список документов, как узнать? Вот что посоветовал эксперт «Клерк.Консультаций» Александр Заворин:

— Четкого списка нет, но вы можете ознакомиться с вот этой статьей на сайте. Там в том числе указано, как составить политику в отношении персональных данных (ПД). С ней нужно не только под роспись знакомить, но и обязательно публиковать на сайте, если нет сайта, то вывешивать на доске объявлений и т.п.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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