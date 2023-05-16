Профилактический визит: цель, сроки проведения, уведомление, отказ

Что такое профилактический визит

Действующее законодательство говорит о том, что в приоритете сейчас профилактические, а не контрольные мероприятия (ч. 1 ст. 8 закона о государственном и муниципальном контроле от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Для надзорных органов это означает, что вместо поисков нарушений нужно сосредоточиться на их предотвращении.

В арсенале инспектора есть разнообразные виды профилактических мероприятий: информирование, консультирование, объявление предостережения и другие. К одной из таких процедур относится и профилактический визит.

Он представляет собой устную беседу с инспектором, которая может проходить непосредственно на территории компании или предпринимателя либо по видео-конференц-связи.

Профвизит не является проверкой, поэтому опасаться его не стоит.

Мероприятие направлено на информирование предприятийи коммерсантов об обязательных требованиях законодательства, увеличение уровня их правовой грамотности.

В некоторых случаях профилактический визит является обязательной мерой. К примеру, это касается проверяемых лиц из категорий чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска (ч. 4 ст. 52 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Как правило, от этой процедуры можно отказаться. Правда, тогда не исключено включение контролируемого лица в ежегодный план проверок, если на него не распространяется мораторий.

В этом случае контрольное мероприятие будет проходить уже по другим правилам, и за обнаруженные нарушения может последовать привлечение к ответственности.

Цель профилактического визита

Цель профвизита — предупреждение и недопущение противоправного поведения подотчетного лица. Мероприятие осуществляет превентивную функцию.

Задача проверяющих состоит в том, чтобы объяснить и разъяснить, а не наказать.

Напротив, они дают возможность вовремя устранить имеющиеся нарушения и избежать наказания.

Уведомление о профилактическом визите

Об обязательном профвизите предприятие или коммерсанта должны предварительно уведомить. Делается это не менее чем за 5 рабочих дней до момента осуществления мероприятия (ч. 5 ст. 52 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

В уведомлении указывается:

как будет проходить процедура: очно или с помощью онлайн-конференции;

сроки, в которые нужно представить документы, если это требуется;

время проведения процедуры.

Проведение профилактического визита

Порядок проведения профвизита определяет контролирующее ведомство (ч. 7 ст. 52 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ). Однако вне зависимости от того, какой надзорный орган осуществляет мероприятие, общие черты процедуры сохраняются.

Мероприятие проходит очно в виде беседы по месту работы проверяемого лица. Еще один вариант его проведения, который очень популярен, — использование онлайн-конференции.

Проверяемое лицо информируется (ч. 1 ст. 52 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ):

об обязательных требованиях, которые предъявляются к его работе и к его поднадзорным объектам;

о соответствии принадлежащим компании или коммерсанту проверяемых объектов критериям риска;

об основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска;

о различиях, содержании и интенсивности надзорных мероприятий, проводимых в отношении проверяемого объекта в зависимости от его категории риска.

Способ проведения профвизита — очно или с помощью онлайн-конференции, будет определен заранее и указан в уведомлении, которое получит проверяемый.

Компания или предприниматель могут проявить инициативу и попросить о проведении этой процедуры. Особенно это актуально, когда плановый приход контрольно-надзорных органов.

Если профвизит проведут в течение 3 месяцев до даты проведения планового мероприятия, проверяющие могут исключить проверку из плана (п. 11(3) постановление Правительства от 10.03.2022 № 336).

Проведение обязательных профвизитов осуществляется касательно объектов надзора, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

Также обязательные мероприятия предусматриваются относительно контролируемых лиц, которые начали осуществлять свою деятельность в определенной сфере (ч. 4 ст. 52 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Процедуру профилактического визита можно условно поделить на 3 этапа:

подготовительный;

профилактическая беседа;

проверка документов.

На подготовительном этапе контролирующий орган направляет компании или коммерсанту уведомление о проведении профилактического визита с приложением к нему списка документов, которые нужно представить.

В ответ на уведомление нужно направить в ведомство требуемые документы или письмо с отказом от проведения мероприятия.

Исключения составляют случаи, предусмотренные постановлением Правительства от 10.03.2022 № 336, когда от проведения профвизита отказаться нельзя.

В рамках профилактических мероприятий:

предписание по общему правилу не выдается. Однако в некоторых случаях предписание по итогам профвизита все же может быть выдано.

Это касается государственных и муниципальных детских садов, начальных и средних школ, если их проверяемые объекты соответствуют категории чрезвычайно высокого и высокого риска (п. 11(4) постановления Правительства от 10.03.2022 № 336);

предприятие или коммерсант не могут быть привлечены к ответственности даже при условии несоблюдения ими обязательных требований законодательства.

Тут есть исключение — если при проведении профвизита установлено, что объекты контроля создают непосредственную угрозу нанесения вреда законодательно охраняемым ценностям или такой вред нанесен.

В таком случае инспектор незамедлительно направит информацию о проведении внеплановой проверки должностному лицу ведомства, уполномоченному принимать соответствующее решение (ч. 4 ст. 45 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Срок профилактического визита

Срок осуществления обязательного профвизита каждое ведомство определяет самостоятельно, закрепляя его в соответствующем положении (ч. 7 ст. 52 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Отказ от профилактического визита

Как правило, компания или коммерсант вправе отказаться от профвизита. Для этого нужно уведомить контрольно-надзорный орган не позднее чем за 3 рабочих дня до мероприятия (ч. 5, 6 ст. 52 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Однако до 2030 года на определенных основаниях могут проводиться профилактические визиты, от которых отказаться нельзя.

Таким основанием является поручение Президента или председателя кабмина (п. 11(5) постановления Правительства от 10.03.2022 № 336).

Отказаться от проведения этой процедуры не смогут также государственные и муниципальные детские сады, начальные и средние школы, если их объекты контроля имеют категорию чрезвычайно высокого и высокого риска (п. 11(4) постановления Правительства от 10.03.2022 № 336).

Профилактический визит ГИТ

Порядок проведения профвизита трудовой инспекции регулируется положением, утвержденным постановлением Правительства от 21.07.2021 № 1230.

Эти мероприятия обязательны (п. 32 положения, утвержденного постановлением Правительства от 21.07.2021 № 1230):

для проверяемых объектов, относящихся к категориям высокого и значительного риска ;

компаний и ИП, начинающих работать в сферах с высоким уровнем производственного травматизма, сопряженного с тяжелыми повреждениями здоровья либо со смертельным исходом, в течение 3 лет, предшествующих началу осуществления деятельности проверяемым лицом.

О том, что будет проходить обязательный профвизит, работодатель должен быть уведомлен не позже чем за 5 рабочих дней до момента его проведения.

Форма уведомления утверждена приказом Роструда от 14.03.2023 № 53. От проведения данного мероприятия можно отказаться.

Для этого нужно уведомить трудовую инспекцию не позже чем за 3 рабочих дня до проведения мероприятия (ч. 5, 6 ст. 52 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Длительность обязательного профилактического визита не может быть продолжительнее 8 часов (п. 33 положения, утвержденного постановлением Правительства от 21.07.2021 № 1230).

При прохождении профвизита предписания не выдаются, а разъяснения ГИТ носят только рекомендательный характер.

Однако если будет выявлено, что объекты контроля составляют явную непосредственную угрозу нанесения ущерба оберегаемым законом ценностям или такой вред причинен, проверяющий незамедлительно направит информацию об этом уполномоченному должностному лицу для принятия решения о проведении контрольно-надзорных мероприятий (ч. 8, 9 ст. 52 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

По итогу проведения профвизита трудовой инспектор составляет акт по форме, утвержденной приказом Роструда от 14.03.2023 № 53.

Профилактический визит МЧС

Профилактический визит инспектора МЧС может проходить на основании положения, утвержденного постановлением Правительства от 25.06.2021 № 1007.

В ходе этой процедуры проверяющие МЧС информируют об обязательных требованиях в области гражданской обороны, предъявляемых к деятельности компании или предпринимателя, их соотносимости критериям риска, о рекомендуемых способах снижения категории риска, контрольно-надзорных мероприятиях, допускаемых в отношении проверяемого объекта, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Во время профвизита инспектор может консультировать проверяемое лицо в установленном порядке.

Профвизиты могут проводиться в отношении объектов надзора всех категорий риска по согласованию с проверяемыми лицами.

Проведение обязательных профилактических визитов осуществляется касательно объектов надзора, приравненных к категориям высокого и значительного риска.

В их отношении профвизит осуществляется за год до проведения планового контрольно-надзорного мероприятия.

Компания или ИП должны быть уведомлены о проведении обязательного профилактического визита не позже чем за 5 рабочих дней до момента его проведения. При этом длительность этого мероприятия не может превышать один рабочий день.

Проверяемое лицо может отказаться от проведения обязательного профвизита. Для этого нужно уведомить надзорный орган не позже чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

Содержание профилактического визита заносится в учетную карточку профилактического визита, типовая форма которой утверждается МЧС (приложение № 5 к приказу МЧС от 25.10.2021 № 726).

Учет карточек осуществляется путем ведения журнала карточек профилактических визитов, типовая форма которого утверждается МЧС (приложение № 6 к приказу МЧС от 25.10.2021 № 726).

Профилактический визит Роспотребнадзора

Профвизит проверяющих Роспотребнадзора может проходить на основании положения, утвержденного постановлением Правительства от 25.06.2021 № 1005.

В большинстве случаев Роспотребнадзор проводит это мероприятие в форме видео-конференц-связи и нередко одновременно с несколькими представителями бизнеса.

Максимальный срок продолжительности профвизита не может превышать в данной ситуации один рабочий день.

Обязательные профвизиты проводятся инспекторами Роспотребнадзора в отношении представителей бизнеса, приступающих к ведению деятельности в области продажи товаров, оказания услуг или выполнения работ, не позже одного года с момента начала такой деятельности.

Роспотребнадзор направляет фирме или ИП уведомление о проведении профилактического визита с приложением к нему списка документов, которые требуется представить ведомству.

Если проверяемый не отказался от профилактического визита, и он состоится онлайн, Роспотребнадзор до начала беседы направит ссылку для подключения к видео-конференц-связи.

Беседа проходит в назначенный день. Как правило, инспектор:

разъясняет представителям бизнеса обязательные требования закона в области продажи товаров, оказания услуг или выполнения работ, указывает на ошибки в оформлении уголка потребителя;

указывает на категорию риска представителя бизнеса и способы его снижения;

отвечает на интересующие предпринимателей и компании вопросы.

Роспотребнадзор анализирует представленные фирмой или коммерсантом документы, касающиеся защиты прав потребителей, и затем присылает свои комментарии, рекомендации по исправлению, дополнению, изменению.

Результат профилактического визита — разъяснения, рекомендации компаниям и предпринимателям по соблюдению прав потребителей при ведении бизнеса.

Профилактический визит в сфере образования

Порядок организации федерального государственного контроля в сфере образования установлен положением, утвержденным постановлением Правительства от 25.06.2021 № 997.

В соответствии с данным документом Рособрнадзор осуществляет профилактические мероприятия в рамках госконтроля, в том числе и профвизиты.

Постановлением Правительства от 10.03.2023 № 372 до 2030 года продлили мораторий на плановые проверки государственных и муниципальных детских садов, начальных и средних школ, если их объекты контроля имеют категорию чрезвычайно высокого и высокого риска.

Вместо плановых проверок в это время могут проводиться однодневные профвизиты. Такие контролируемые лица не смогут отказаться от проведения этой процедуры.

Кроме того, им могут выдать предписание, несмотря на то, что обычно по итогу профвизита их не выдают (п. 11(4) постановления Правительства от 10.03.2022 № 336).