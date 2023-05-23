🔥Каких бухгалтеров ищут на «Клерке»: подборка дня

Зачем регистрировать личный бренд? Кому он нужен и что дает?

Поговорим о личных брендах и о том, кому стоит получить на них права. В чем разница между личным и обычным брендом? Кому нужно зарегистрировать личный бренд? И что он дает? Читайте в статье.