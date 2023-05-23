Перед началом работы надо будет знакомить сотрудника с правилами внутреннего распорядка

До подписания трудового договора сотрудника надо ознакомить под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, колдоговором, другими ЛНА работодателя. Эту норму хотят изменить.

Знакомить нового сотрудника с ПВТР, ЛНА, колдоговором надо будет не только до подписания договора, но и до фактического допущения работника к работе.

Такой законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Дело в том, что иногда с работником не заключают трудовой договор или неправомерно заключают ГПХ-договор вместо трудового.

Кроме того, согласно статье 16 ТК РФ трудовые отношения возникают на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя даже если трудовой договор не оформлен надлежащим образом.

То есть, по ТК РФ приступить к работе можно без договора, а знакомить с трудовыми правилами (ПВТР, ЛНА) надо только перед его подписанием.

Эту правовую коллизию хочет исправить автор проекта.