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Маркетинг

72% россиян ищут подработку. И обычно делают это через специальные сервисы

А вы берете подработки?
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Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру и сервис по работе с самозанятыми «Подработка» провели исследование (есть в распоряжении Клерка) и выяснили, сколько россиян подрабатывают и где именно они ищут дополнительную работу.

В исследовании приняли участие более 3100 пользователей сервисов из всех регионов России.

Почти четвертая часть респондентов (22%) уже занята подработкой, а значительная часть опрошенных (44%) планирует найти дополнительную работу в ближайшее время. 34% заявили, что сейчас подрабатывать не хотят.

Большинство респондентов (60%) отметили, что подработка не относится к их основной профессии и дает возможность для альтернативных источников дохода. 40% опрошенных рассматривают подработку как дополнительный заработок по основной профессии.

Самыми популярными площадками для поиска подработки оказались сайты по поиску работы — 72% респондентов использовали их для поиска вакансий.

Среди бухгалтеров тоже немало тех, кто ведет сразу несколько фирм или ищет подработку.

Но как насчет того, чтобы полностью сменить профессию?

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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