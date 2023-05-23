Нуждающихся россиян занесут в специальный реестр

О новом специальном госреестре рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

— Самый главный вызов, который, я считаю, стоит перед нами в 2023 году с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года, — это реестр нуждающихся граждан, — цитирует Голикову Интерфакс. — Это сложная задача, уже мы как-то переносили срок по реализации этого проекта не потому, что были не готовы, а потому, что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал.