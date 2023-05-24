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Мобилизация

Всех предпринимателей не освободят от мобилизации

Правительство против того, чтобы освободить от службы в армии предпринимателей. Достаточно существующих оснований для отсрочки, считают власти.
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Кабмин не поддержал законопроект, по которому ИП, единственный участник ООО и глава крестьянско-фермерских хозяйств могут быть освобождены от призыва на военную службу. Об этом пишут «Известия».

В отзыве на законопроект правительство указывает, что сейчас есть множество оснований для предоставления отсрочки.

Например, служить не пойдут те, у кого есть «бронь». Освободить всех предпринимателей от призыва – это, по мнению кабмина, избыточная мера.

Сейчас мобилизовано больше 27 тыс. предпринимателей и 1,3 тыс. чиновников. Автор законопроекта, депутат Владислав Даванков заявил, что от личного участия бизнесменов зависят рабочие места.

— Если отзыв действительно такой, мы все равно будем добиваться рассмотрения и принятия нашего законопроекта, — сказал Владислав Даванков.

После 21 сентября 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, отсрочку начали получать различные категории населения. Например, сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторы связи и работники банка. Отсрочку получили адвокаты, помощники и секретари судей и судебных заседаний.

Комментарии

3
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    а какие в принципе вообще существуют аргументы в пользу принудительного призыва/мобилизации? Надо кому если - пусть сам идёт и служит/воюет.

    А если никто служить не хочет - так значит такая армия и не нужна нам.

  • Логотип Natali Kr
    Natali Kr 36 минут назад

    Natalikr

    Правительство не знает, что поставить "бронь" на себя ИПшник или руководитель КФХ не может в принципе?

  • Логотип BuhKoza
    BuhKoza 21 минуту назад

    Светлана

    Работники банка получили отсрочку, а предприниматели нет. Вопрос - кого будут обслуживать эти работники, если предприниматели в армии?

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