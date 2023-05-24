Всех предпринимателей не освободят от мобилизации

Кабмин не поддержал законопроект, по которому ИП, единственный участник ООО и глава крестьянско-фермерских хозяйств могут быть освобождены от призыва на военную службу. Об этом пишут «Известия».
В отзыве на законопроект правительство указывает, что сейчас есть множество оснований для предоставления отсрочки.
Например, служить не пойдут те, у кого есть «бронь». Освободить всех предпринимателей от призыва – это, по мнению кабмина, избыточная мера.
Сейчас мобилизовано больше 27 тыс. предпринимателей и 1,3 тыс. чиновников. Автор законопроекта, депутат Владислав Даванков заявил, что от личного участия бизнесменов зависят рабочие места.
— Если отзыв действительно такой, мы все равно будем добиваться рассмотрения и принятия нашего законопроекта, — сказал Владислав Даванков.
После 21 сентября 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, отсрочку начали получать различные категории населения. Например, сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторы связи и работники банка. Отсрочку получили адвокаты, помощники и секретари судей и судебных заседаний.
Комментарии3
Пётр Пустотачлен картеля
а какие в принципе вообще существуют аргументы в пользу принудительного призыва/мобилизации? Надо кому если - пусть сам идёт и служит/воюет.
А если никто служить не хочет - так значит такая армия и не нужна нам.
Natalikr
Правительство не знает, что поставить "бронь" на себя ИПшник или руководитель КФХ не может в принципе?
Светлана
Работники банка получили отсрочку, а предприниматели нет. Вопрос - кого будут обслуживать эти работники, если предприниматели в армии?